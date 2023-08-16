Телефон заряжается слишком медленно: четыре причины почему

Ваш телефон больше не будет заряжаться со скоростью улитки

Когда телефон приближается к страшному 0 процентов, мы как можно скорее вставляем его в зарядное устройство, чтобы зарядить. И согласитесь, нет ничего более раздражающего, чем медленная зарядка гаджета.

Давайте вместе разберемся, в чем может быть причина такой медлительной зарядки. О четырех самых распространенных причинах пишет Reader's Digest.

Почему телефон медленно заряжается

Неисправный зарядный кабель

Поддельные зарядные устройства приносят только предупреждения, страдания и могут фактически повредить аккумулятор вашего устройства.

Зарядный блок

Как и зарядный кабель, адаптер питания, который вы используете, играет большую роль в процессе зарядки. Чем больше ватт он может обеспечить, тем быстрее заряжается. Однако прежде, чем покупать самое мощное зарядное устройство, знайте, что у каждого телефона есть свои ограничения.

Источник питания

Подключить телефон к розетке намного быстрее, чем к USB-порту или автомобильному зарядному устройству, если вы используете соответствующий адаптер питания и кабель. Порты USB обычно выдают меньшую мощность, чем обычная розетка.

Мы сами

Не используйте телефон во время зарядки, если вы действительно спешите достичь 100 процентов! Вашей батарее потребуется больше времени для накопления заряда, если вы одновременно работаете на нем.

Чтобы ускорить зарядку гаджета, подберите качественные, исправные и совместимые с вашим устройством зарядные аксессуары. Настенная розетка позволит пополнить энергию быстрее, чем кабель USB и ноутбук или беспроводной метод. Кроме того, не включайте "тяжелые" приложения, пока телефон подключен к сети. Подробнее о способах ускорения зарядки вашего устройства "Телеграф" рассказывал ранее.