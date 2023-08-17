Какие фотографии нельзя выкладывать в соцсетях: пять важных табу

Техэксперт поясняет, какие вещи в интернете могут быть опасны и почему

Правила кибербезопасности помогут вам избежать проблем, включая потерю персональных данных и взлом телефона. В частности нежелательно размещать на своих страницах в социальных сетях некоторые снимки.

Какие фотографии запрещено выкладывать в интернете, рассказала DailyMail.com экспертка по онлайн-безопасности Лаура Канкаала. Стоит знать о пяти важных моментах.

Фото с местоположением

Не публикуйте в соцсетях снимки, сделанные рядом с вашим домом или делящиеся вашим местоположением. Вы можете непреднамеренно "засветить" ключевые магазины или предприятия, которые раскроют ваш домашний адрес злоумышленникам. По этой же причине не стоит хвастаться картой с маршрутом вашей пробежки, если она проходит возле вашего дома.

Знайте, что такие приложения, как Snapchat, BeReal и Facebook могут делиться вашим местоположением. Эксперт советует отключить эту опцию.

Фото ключей от дома или авиабилетов

С билетами все ясно: вы можете раскрыть свои паспортные данные. Что касается снимка со связкой ключей, то вы оставляете преступникам техническую возможность напечатать на 3D-принтере копию ключей по фотографии.

Фото детей, возвращающихся со школы

Многие родители публикуют в соцсетях снимки, как их дети приходят домой после учебы. На таких фото может быть показан номер дома, к примеру, что нежелательно.

Фото на рабочем месте

Есть риск выдать личные данные о своем рабочем месте, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Размещать снимки рабочего стола ПК – еще одна неудачная идея, ведь вы можете "засветить" конфиденциальную информацию на вашем экране.

Фото других людей без их согласия

Прежде, чем поделиться снимком друга или коллеги, стоит спросить разрешение. Возможно, кому-то покажется эта мера чрезмерно осторожной, но при разных обстоятельствах убережет от неприятных событий как для вас, так и для человека с опубликованного изображения в ваших соцсетях.

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