Почему телефон отключается сам по себе и как решить проблему

Причины этой неприятности могут быть самые разные

Любые сбои в работе телефона осложняют жизнь, а ситуация, когда он отключается в самый неподходящий момент может создать проблемы.

О том, почему такое происходит и что можно сделать, рассказал портал itechua.

Проблемы с батареей

На клеммах аккумулятора может накапливаться грязь, которая ослабляет связь с ними. Чтобы устранить эту проблему, нужно протереть клеммы спиртом. О том, что с батареей не все в порядке, говорит медленная зарядка и быстрая разрядка устройства. Необходимо заменить батарею если она раздута, либо имеет другие видимые повреждения. Ей вредит попадание влаги и перепады температур. Пользоваться смартфоном с поврежденным аккумулятором опасно, его нужно заменить.

Механические повреждения

Самостоятельные отключения часто становятся последствием падения телефона, особенно на твердую поверхность. Чтобы оценить ущерб после падения, нужно аккуратно согнуть смартфон, если он отключается, надо обратиться к мастеру.

Сбои программного обеспечения

Порой с "железом" все хорошо, но телефон все равно самовольно отключается. Дело может быть в сбое ПО после установки нового приложения или обновления старого. Такая же ситуация может возникать при неудачной перепрошивке, например, при установке несоответствующей версии. В этом случае нужно удалить приложение, которое является причиной проблемы. Также сбои в работе телефона может вызвать вирус. Для его устранения нужно запустить антивирусную программу.

Критическая нехватка памяти

Если пользователь "забил" свой телефон приложениями, процессор может не выдержать нагрузки, устройство будет отключаться. По мнению специалистов, в среднем не стоит закачивать на смартфон больше 15 приложений.

Перепады температуры

Резкие изменения температурного режима могут привести к образованию конденсата внутри телефона, из-за чего контакты на материнской плате окисляются. В этом случае телефон может спонтанно отключаться. Кроме того, температурные "качели" негативно отражаются на аккумуляторе.

Износ устройства

Иногда телефон отключается просто потому, что его ресурс подходит к концу, а комплектующие изношены. В зависимости от модели, это может происходить через 4-7 лет использования.

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