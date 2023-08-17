Попробуй себя в IT и Digital: Hillel IT School запустила бесплатные обучающие спринты

Рынок труда в Украине оживает, и в топе среди востребованных предложений работодателей находятся ІТ и Digital сфера. Именно поэтому Hillel IT School запустила новый формат бесплатных онлайн спринтов. Чтобы у тех, кто стремится научиться или сменить профессию, была возможность максимально для себя раскрыть конкретную специальность. В бесплатной образовательной программе: преподаватели из топовых IT-компаний и удобная LMS-система, в которой все учебные материалы всегда под рукой, с качественным фидбеком по любым вопросам. На данный момент в открытом доступе 5 популярных направлений: Front-end, UI/UX Design, QA Manual, Python и SMM.

Попробовать себя в ІТ или Digital, но не прогадать в выборе профессии и не зря потратить средства и время — вот для чего создали новые онлайн спринты в Hillel IT School. И открыли для всех бесплатный доступ по ссылке.

— Ты можешь потратить несколько лет в ВУЗе либо месяцы на курсах, чтобы получить знания по новой специальности. Но при этом не быть застрахованным от разочарования, что не на того учился или от того, что "выучился, но не понадобилось". И именно над тем, чтобы исправить и дать возможность получать осознанное образование, наша школа уже работает более 10 лет, — акцентирует Евгений Мощенский, идейный координатор специального курса от Hillel IT School. — Смысл спринтов в том, чтобы все желающие могли понять как можно больше об избранном направлении ІТ и Digital на конкретных примерах, чтобы дальше решить, становиться ли профи в этой области.

Что в каждом Спринте?

Двенадцать видеолекций на ключевые темы

Доступ к материалам неограничен

Знание экспертов по топовым ИТ компаниям

Удобная LMS платформа, где все обучающие материалы всегда под рукой

Качественный и быстрый фидбек по домашним задачам и любым вопросам

Четкое представление об избранном направлении и решении по дальнейшей карьере в IT и Digital

Нет ограничений во времени по прохождению уроков, домашних заданий

Есть возможность изменить свой курс на другой на любом этапе обучения, если оказалось, что тебе соответствующее направление неинтересное

Это не банальные традиционные марафоны на 3-5 дней, где вам сразу обещают золотые горы успеха в карьере ІТ и зарплаты от 3 тысяч долларов, акцентируют в Hillel IT School. Спринты — это первые шаги в осознанное обучение. С гарантией того, что можно точно получить понимание о соответствующей профессии, обрести основные навыки и решить, развивать ли себя дальше в этом направлении. Более того, после завершения спринта человек получает 500 грн на дальнейшее обучение, которое он может потратить на любом курсе в Hillel IT School. В настоящее время школа предоставила бесплатный доступ к программам по SMM, UI/UX дизайну, языку программирования Python, направлению Front-end разработки и тестированию программного обеспечения QA.