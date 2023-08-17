Мобильный телефон можно заряжать ночью, но есть нюанс: что не стоит делать

Если вы привыкли оставлять гаджет в сети, пока спите, не забывайте о важных правилах

Зарядка мобильного телефона в то время, пока вы наслаждаетесь сном, удобна для многих пользователей. Но важно знать о простых правилах, чтобы не допустить перегрева устройства.

Если оставляете смартфон в сети на всю ночь, то нельзя класть его под подушку или размещать сверху какие-то предметы. Об этом предупреждает PCmag.

Так, мнение о том, что гаджет запрещено заряжать в ночное время, не более чем миф. Так называемая перегрузка смартфона не произойдет, ведь современные гаджеты достаточно умны и защищены. Однако все же есть несколько нюансов, которые пользователям стоит знать.

Во-первых, как только батарея достигает 100% своей емкости, то зарядка прекращается. Но если вы оставите телефон в розетке на ночь, то он будет потреблять немного энергии, постоянно подпитывая аккумулятор каждый раз, когда заряд упадет до 99%. Такой процесс сокращает срок службы вашего гаджета.

Во-вторых, небольшие манипуляции помогут обезопасить смартфон от перегрева. Вы можете снять чехол с телефона, если оставляете его заряжать на ночь. Не стоит класть книги или другие предметы на зарядное устройство. Помещать смартфон под подушку – плохая идея. Воспламенение аккумулятора вряд ли возможно, но перегрев точно ему навредит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью необычного трюка продлить срок службы зарядного устройства. Этот лайфхак поможет тем, у кого часто сгибается кабель.