Что произойдет с телефоном, если пользоваться им до самой разрядки

Не стоит каждый раз доводить гаджет до 0%, и вот почему

Пользователям не стоит дожидаться, пока мобильный телефон полностью разрядиться, а лишь потом подключать его к сети. Такая привычка чревата неприятными последствиями для телефона.

Если постоянно разряжать смартфон до 0%, то батарея изнашивается быстрее. Об этом говорится в материале PCmag.

Так, продолжаться пользоваться телефоном до тех пор, пока он не "сдохнет", плохо для современных аккумуляторов. Рекомендуется следить за зарядом, чтобы он не достигал минимума. Иначе батарея прослужит меньше.

Когда нужно ставить смартфон на зарядку? Подключите гаджет к сети до того, как он предложит активировать режим пониженного энергопотребления. В случае с iOS это происходит при заряда в 20%. То есть когда ваш телефон достигает диапазона от 30% до 40%, можно подсоединять зарядное устройство.

Кроме того, рекомендуется прекращать зарядку, когда увидите на экране от 80% до 90%. 100-процентный заряд при использовании высоковольтного зарядного устройства может привести к некоторой нагрузке на аккумулятор. Лучше всего сохранять заряд батареи на уровне от 30% до 80%, чтобы увеличить срок его службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли заряжать мобильный телефон всю ночь. Вокруг этой темы существует много мифов, но есть и реальные риски.