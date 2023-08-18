Когда телефону срочно нужна перезагрузка: три признака

Для работы без сбоев устройство нужно периодически обновлять

Порой телефон может отключаться сам по себе, но это можно исправить, также есть три сигнала, что устройству необходима перезагрузка.

Об этом рассказал lifehacker.

Перезапуск устройства останавливает все текущие процессы и выключает процессор, а затем запускает их заново. В то же время, при перезагрузке система переводит информацию с оперативной памяти на память жесткого диска. Это ускоряет работу устройства и делает ее более стабильной.

Работа телефона замедлена

Стоит обновить систему в случае, когда приложения начали медленно загружаться и работать. Перезагрузка может устранить проблему.

"Вылетают" приложения

Если приложения начинают самостоятельно сворачиваться, это также является сигналом, что телефон нужно перезагрузить. Это может помочь освободить устройство от накопившихся ошибок и оно снова начнет работать корректно.

Вы не перезагружали смартфон уже неделю

Специалисты советуют регулярно перезагружать устройство, чтобы избежать сбоев в работе телефона. Оптимальная периодичность — раз в неделю. Это простое действие может избавить от проблем с функционированием смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если экран телефона начал мерцать. Есть несколько способов, которые можно попробовать перед тем как нести телефон к специалисту.