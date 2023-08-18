Телефон будет работать целый день без подзарядки: хитрости, как сэкономить энергию гаджета

Вот как выжать максимум из аккумулятора вашего смартфона

Современные телефоны оснащены большими, яркими экранами и высококлассными функциями, которые потребляют много энергии. Однако, есть несколько хитростей, которые помогут увеличить время автономной работы вашего гаджета.

Батарея большинства новых телефонов работает целый день, однако со временем время работы уменьшается, пишет pcmag. Тем не менее есть способы получить больше от любого гаджета.

Как увеличить время работы телефона

Включите режим энергосбережения

Переключите телефон в режим энергосбережения, который автоматически отключает функции, которые могут расходовать заряд аккумулятора.

Отрегулируйте яркость экрана

Экраны смартфонов — большие пожиратели заряда. Зайдите в настройки дисплея и уменьшите яркость экрана. Также желательно отключить функцию автоматической яркости.

Установите время ожидания экрана

Чем дольше экран вашего телефона остается включенным, тем больше времени работы от батареи вы расходуете. Вы можете противостоять этому, настроив выключение экрана раньше, чем обычно.

Отключите определение местоположения и беспроводные службы

Службы определения местоположения, Wi-Fi, Bluetooth и мобильные данные расходуют заряд батареи с каждым новым пингом, который вы получаете. Простой способ сэкономить заряд батареи — отключить их, особенно если они вам не нужны.

Отключите фоновое обновление и обновления приложений

Приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Это, конечно, со временем съест данные и заряд батареи. Вы можете перевести неиспользуемые приложения в спящий режим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что смартфон может мгновенно разряжаться из-за приложений – "пожирателей" батареи. Популярные соцсети и ресурсы, которыми все пользуются, могут являться главными виновниками низкого уровня заряда на вашем гаджете.