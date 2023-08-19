Подумайте дважды прежде чем хранить эти данные на смартфоне: "удобство", которое может иметь большую цену

Эта информация может навредить вашей частной жизни, особенно в случае потери телефона

Используете свой мобильный телефон в качестве главного архива личной информации? Имейте в виду, такое "удобство" может сыграть с вами злую шутку. Очень важно помнить, что есть вещи, которые вы никогда не должны хранить в своем мобильном телефоне, потому что это может сделать вас уязвимыми для вторжения в частную жизнь, кражи личных данных и прямого воровства.

Нужно дважды подумать перед тем, как хранить на вашем телефоне некоторые данные и материалы, пишет Readerʼs Digest. Что это за информация — читайте далее.

Какую информацию нельзя хранить на смартфоне

Ваши пароли

Если вы потеряете свой телефон, кто-то может легко увидеть вашу "шпаргалку", но даже если вы всегда носите свой телефон с собой, любые пароли, которые вы храните на своем телефоне, могут в конечном итоге храниться в облаке, в результате чего ваши учетные записи под угрозой.

Ваш отпечаток пальца

Не поддавайтесь искушению использовать идентификацию по отпечатку пальца, чтобы открыть телефон (или любое из его приложений или учетных записей). Существует несколько "сценариев", по которых кто-то в вашем физическом присутствии может принудительно войти в систему, используя ваш отпечаток пальца. Кроме того, всегда существует вероятность того, что ваш отпечаток пальца могут украсть.

Ваши очень личные фото и видео

Если у вас есть фотографии, которые вы бы не хотели, чтобы видели ваши родители, супруг(а), дети или начальник, вам не следует хранить эти фотографии на своем смартфоне, тем более что содержимое вашего телефона вполне может храниться в облаке. Мошенники с легкостью могут ими воспользоваться .

Ваш домашний адрес

Сохранение вашего домашнего адреса в навигационных приложениях, которые вы используете чаще всего, делает возвращение домой из любого места очень простым и удобным. Но это также может сделать вас уязвимым.

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