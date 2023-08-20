Батарея "выживет": три "золотых" правила, чтобы защитить телефон в жару

Аккумулятор проработает дольше, если учесть небольшие нюансы при использовании гаджета в летнее время

Мобильный телефон подвержен теплу, поэтому слишком высокая температура может навредить устройство. Батареи смартфонов оказываются в зоне риска, если долго находятся на жаре.

Как защитить телефон в жаркую погоду? Стоит знать о трех "золотых" правила, пишет издание The Sun.

Как нужно пользоваться смартфоном летом, если на улице сохраняется высокая температура:

Держите телефон в прохладном месте, а не на улице на солнце или в машине в жаркий день.

Избегайте чрезмерного использования гаджета под прямыми солнечными лучами, в том числе при максимальной яркости экрана.

Приостановите на некоторое время высокопроизводительные видеоигры.

Кроме того, обезопасить устройство и продлить срок службы батареи помогут следующие рекомендации, актуальные в любое время года. Так, не забывайте о режиме низкого энергопотребления и периодически активируйте режим полета. Также следует сократить время автоматической блокировки дисплея, а еще отключить фоновое обновление приложений, службы определения местоположения, Siri, iCloud и Wi-Fi. Вышеперечисленные действия помогут сэкономить заряд гаджета и минимизируют риски перегрева, возможные летом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего может перегреваться зарядное устройство. А также мы писали о причинах, по которым взрываются батареи смартфонов.