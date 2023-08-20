Как быстро зарядить телефон, если нет времени: 5 рабочих способов

Рассказываем, что нужно для быстрой зарядки телефона

Время полной зарядки телефона зависит от нескольких факторов. Это и мощность зарядного устройства, и текущий уровень заряда батареи, и технология, используемая в телефоне. Современные модели с функцией быстрой зарядки позволяют получить значительное количество энергии всего за несколько минут. Но если ее нет и ваш телефон заряжается слишком медленно, вам помогут эти способы.

Как зарядить телефон быстрее

Портал itechua рассказывает, как сделать, чтобы была быстрая зарядка. Эти методы в той или иной мере сокращают время на заполнение заряда аккумулятора.

Заряжайте телефон от розетки

Есть много способов зарядить телефон:

от электрической розетки;

через USB-порт на персональном компьютере или ноутбуке;

с помощью повербанка;

в чехле-зарядке.

Они все работают, но через розетку — самый быстрый и эффективный. Используйте оригинальный блок питания и шнур, входящий в комплектацию при покупке. В крайнем случае — другие с аналогичной мощностью и пропускной способностью.

Включите режим полета

Эта функция полностью отключает передачу всех данных — мобильную сеть, Wi-Fi, Bluetooth и даже радио. Когда актирован режим полета, в верхней части экрана появляется значок самолета. Обратите внимание, что Wi-Fi можно включить вручную, не выходя из режима полета. Например, чтобы принять или отправить сообщение, после чего снова отключить, чтобы увеличить скорость зарядки.

Оставьте телефон в покое

Если вы постоянно используете свое устройство во время зарядки, это значительно увеличивает требуемое на это время. Поэтому не смотрите ролики, не читайте и не разговаривайте по телефону, который стоит на зарядке.

Выключите телефон полностью

Отключенный смартфон заряжается в два раза быстрее, поскольку устройство не использует ресурс для мониторинга сетей. Это хорошо работает в моделях, не оснащенных функцией быстрой зарядки.

Снимите чехол

Ионно-литиевые аккумуляторы, которые сегодня используются в современных смартфонах, не любят перегрева. Из-за излишнего нагревания батарея быстрее теряет энергию. В чехле же она нагревается быстрее и сильнее, особенно во время зарядки, когда чехол мешает устройству охлаждаться.

Ранее мы рассказывали, можно ли разряжать телефон до нуля процентов. Эта привычка не очень хороша и может привести к неприятным последствиям для устройства.