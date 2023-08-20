Малоизвестный трюк сэкономит заряд iPhone: просто включите одну настройку

Чтобы продлить время работы гаджета без зарядки, активируйте одну волшебную "кнопку"

То, как долго мобильный телефон может сохранять заряд, зависит от состояния аккумулятора. С помощью одной настройки на iPhone можно продлить "жизнь" батареи.

Чтобы смартфон оставался заряженным дольше, включите определенную функцию. Советом делится издание The Sun.

Малоизвестная опция поможет решить проблему с быстрым разрядом телефона и увеличит срок службы гаджета. Суть в том, чтобы зарядка смартфона в правильный момент приостанавливалась, не нагружая слишком батарею. Речь идет о функции оптимизации зарядки аккумулятора iPhone, которую легко обнаружить в настройках телефона. В таком случае "старение" батареи будет происходить медленнее, а значит и автономное время работы устройства не снизится за пару лет.

Чтобы включить волшебную "кнопку", просто выполните следующие действия: откройте "Настройки" > "Аккумулятор" > "Состояние и зарядка аккумулятора" > "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Эта функция уменьшает износ батареи и увеличивает срок ее службы за счет сокращения времени полной зарядки iPhone.

Стоит добавить, что опция заработает не сразу. Сначала гаджет узнает ваш ежедневный режим зарядки. Оптимизированная зарядка активируется только тогда, когда iPhone прогнозирует, что устройство вскоре будет подключено к сети. Уйдет не менее 14 дней на то, чтобы гаджет изучил ваши привычки зарядки и запустил ее оптимизацию. Кроме того, требуется не менее девяти зарядок в течение пяти или более часов в определенном месте, чтобы оптимизированная зарядка аккумулятора вступила в силу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно ускорить зарядку мобильного телефона, если у вас мало времени. А еще мы писали, что важно знать при ночной зарядке смартфона.