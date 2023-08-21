Удаление двух приложений сэкономит часы заряда: что разряжает ваш телефон

Чтобы смартфон дольше работал, стоит удалить всего две программы

Автономное время работы мобильного телефона увеличится, если гаджет не будут разряжать некоторые популярные приложения. Особенно "пожирают" энергию две программы, которыми, возможно, пользуетесь и вы.

Чтобы сэкономить заряд смартфона, эксперты рекомендуют удалить всего два приложения. Об этом рассказывает технический эксперт Зишан Ариф изданию Mirror.

Первый виновник низкого заряда вашего гаджета – фитнес-приложение Fitbit. Эта программа помогает следить за вашим сном и физической активностью. Минус в том, что она сильно разряжает аккумулятор. Удаление этого приложения сэкономит пользователям несколько часов заряда.

Вторая программа, которая не даст смартфону долго сохранять заряд, Skype. Телекоммуникационное приложение для осуществления видеозвонков может быть удобным, однако если вам нужен заряженный телефон, удалите его. К тому же, есть много альтернативных приложений с такими же опциями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще приложения влияют на мощность вашего телефона. В списке программ, из-за которых смартфон мгновенно разряжается, оказались социальные сети, потоковые сервисы и некоторые игры.