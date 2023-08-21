Зарядка телефона несколько раз в день: эксперт рассказал, вредит ли это батарее

Не рекомендуется разряжать телефон до 0%, а потом заряжать его до 100%

В современном мире смартфон уже не просто средство связи, гаджет для полноценной работы. Однако от постоянного использования батарея телефона быстро садится и приходится заряжать смартфон несколько раз в день.

На портале Gear Patrol эксперты рассказали о том, вредно ли для батареи заряжать телефон больше одного раза в сутки. Важно отметить, что со временем все телефоны все быстрее теряют заряд, но этот процесс можно замедлить, если правильно заряжать смартфон.

Практически все современные смартфоны оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые любят заряжаться короткими рывками. Для таких батарей даже полезно заряжаться по 5–10% за один раз. Однако полностью разряжать смартфон со 100% заряда до 0% не рекомендуется — это негативно влияет на состояние батареи, и она быстрее изнашивается. Это может привести к сбоям в работе телефона или внезапным отключениям при приличном заряде.

Таким образом эксперты уверяют, что короткие процессы зарядки смартфона несколько раз в день не вредят гаджету и его аккумулятору. Однако они не советуют полностью "циклировать литий-ион", то есть разряжать до 0%, а потом заряжать до 100% телефон. Оптимальный диапазон заряда лучше поддерживать в пределах 30–80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие приложения быстрее разряжают телефон. Если их удалить, то батарея будет дольше держать заряд.