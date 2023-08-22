Что делать, если Android не хочет заряжаться: три простых трюка

Не спешите паниковать, правильные действия помогут решить проблему с зарядкой смартфона

Вы подключили смартфон к сети, а гаджет не заряжается? С такой проблемой сталкивались многие пользователи, к счастью, есть возможность решить ее без сторонней помощи.

Что делать, если мобильный телефон Android не заряжается? Обратите внимание на три простых шага, пишет ресурс Android police.

Проверьте источник питания

Так, зарядное устройство должно быть исправным и мощным. Кроме того, проверьте, правильный ли порт вы используете. Если вы подключаете телефон, и он начинает заряжаться, а затем перестает, проблема, вероятно, вызвана неисправным кабелем или адаптером. Скорее всего придется заменить аксессуары.

Выполните перезагрузку

Если использование другой розетки, зарядного устройства и USB-кабеля не помогло решить проблему, похоже, загвоздка в вашем телефоне. Попробуйте перезагрузить смартфон. Также может помочь запуск гаджета в безопасном режиме и сброс до заводских настроек.

Очистите разъем

Пыль, грязь или влага в зарядном порту мешают его работе. Очистите разъем, чтобы все функционировало должным образом.

Если ни один из советов не решил вашу проблему зарядкой, вероятно, стоит обратиться за помощью к специалистам. Не исключено, что вашему телефону требуется ремонт.

На отсутствие зарядки может повлиять и перегрев телефона. Ранее "Телеграф" рассказывал, как избежать этой неприятности и охладить технику.