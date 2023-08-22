Не дайте солнцу повредить ваш телефон: пять правил, чтобы избежать перегрева гаджета в жаркую погоду

Чтобы ваш смартфон не сломался, помните о простых мерах защиты

Высокая температура нежелательна для мобильных телефонов. В жаркую погоду они чаще перегреваются, но есть способы защитить ваши гаджеты.

Технический эксперт Мартин Торп обращает внимание пользователей на пять важных правил использования смартфона в солнечные дни. Об этом передает ChronicleLive.

Держите телефон вдали от прямых солнечных лучей

Первое простое правило сохранит "жизнь" батареи вашего гаджета. Загорать вместе с телефоном на пляже – не лучшая идея, лучше убрать смартфон в сумку и разместить ее рядом с холодным напитком или под полотенце.

Не заряжайте смартфон под прямым солнцем

Зарядка телефона под прямыми солнечными лучами приведет к очень быстрому перегреву и гаджета, и зарядного устройства. В процессе заряжания и так генерируется тепло, в сочетании с солнцем это рискует повредить компоненты зарядного устройства. Подключайте смартфон к источнику питания в помещении или под навесом, чтобы зарядка была безопасной.

Уменьшите яркость экрана

Чем более высокий уровень яркости вы устанавливаете на дисплее, тем усерднее работает батарея, что ведет к перегреву. Летом рекомендуется устанавливать антибликовую защиту для экрана.

Избегайте поврежденных или неисправных зарядных устройств

Поврежденный кабель — еще один фактор перегрева вашего телефона. Используйте зарядное устройство хорошего качества и от проверенного производителя. Изношенный кабель может нестабильно подавать питание, из-за чего смартфон будет нагреваться, а аккумулятор в дальнейшем станет негодным.

Закройте неиспользуемые приложения

Программы, которые вы открыли, но не используете, тоже увеличивают риск перегрева смартфона. Проверяйте, чтобы активными были только те приложения, которые действительно нужны вам в этот момент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не меньше солнца телефонам вредит вода. Пользователи допускают распространенные ошибки, которые делают еще хуже "утопленному" гаджету.