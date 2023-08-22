Телефон не должен разряжаться ниже этого процента: важный нюанс, о котором стоит знать

Дожидаться момента, когда смартфон "сдохнет" без подзарядки, точно нельзя

Пользователи часто дотягивают до последнего процента, прежде чем подключить мобильный телефон к зарядному устройству. Однако такая привычка вредит батарее устройства, да и сам смартфон портит.

Телефон не должен разряжаться до 30%, если вы хотите продлить срок его службы. Об этом говорится в материале Wales online.

Так, эксперт по телефонам Пьетро Саккомани призывает пользователей не допускать полной разрядки аккумулятора, как и не советует заряжать гаджет до 100 %. Для оптимального состояния батареи показана частичная зарядка литий-ионных аккумуляторов, которые находятся в современных телефонах. "Золотой" стандарт, который замедлит старение батареи, это сохранение заряда в диапазоне от 80% до 30%.

Эксперт отмечает, что по возможности нужно ограничить максимальный заряд смартфона до 90% и начинать зарядку гаджета до того, как он достигнет отметки в 20%. Эти нехитрые правила помогут вам оставаться с всегда заряженным гаджетом, ведь батарея будет работать максимально эффективно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, вредит ли смартфону зарядку по несколько раз в день. Эксперт дал понятное объяснение.