Тайно разряжают телефон: вредные программы, которые нужно удалить с вашего Android

Эти приложения следует удалить, если они у вас есть

Проблемы с емкостью батареи на телефоне являются довольно распространенными, однако не все знают, что причиной, почему ваш смартфон быстро разряжается, может быть вредоносное программное обеспечение.

Есть десятки программ, которые могут тайно разряжать ваш телефон. Их список опубликовали киберэксперты McAfee.

Эти приложения миллионы раз были загружены с Google Play как программы для загрузки музыки, просмотра новостей и календари, и есть небольшая вероятность, что среди прочего они могут быть и на вашем устройстве. Как предупреждают эксперты, эти программы тайно включают рекламу в фоновом режиме на вашем устройстве и потребляют трафик, что заметно разряжает телефон.

В Google узнали о проблеме и удалили из Android Play Store большинство таких вредоносных программ, однако не будет лишним проверить, точно ли они не остались на вашем устройстве.

Полный список этих 43 программ выглядит следующим образом:

Вредные программы, которые могут разряжать ваш телефон

Чтобы проверить, есть ли какое-то из указанных приложений на вашем телефоне, зайдите в "Настройки" -> "Программы" -> "Все программы". Там можно пролистать список всех программ на вашем устройстве, или же попробовать найти вредоносные приложения через поиск.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как заметно ускорить зарядку телефона путем включения всего одной функции.