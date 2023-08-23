Одна "мания" пользователей только разряжает телефон: что нельзя делать с приложениями

Если вы постоянно открываете-закрываете программы, то гаджет будет разряжаться быстрее, и вот почему

Многие пользователи ищут способы экономии заряда на мобильном телефоне. Некоторым кажется, что если они будут сразу после каждого использования закрывать то или иное приложение, гаджет не будет разряжаться.

На самом же деле "мания" постоянно закрывать программы на смартфоне ведет к обратному эффекту, забирая больше энергии батареи. Об этом пишет Wales online.

Так, эксперт по телефонам Пьетро Саккомани советует управлять вашими приложениями, а не закрывать их. Если вы думаете, что закрыв все запущенные программы сэкономите заряд батареи, то это не так.

Принудительное закрытие фоновых приложений может плохо повлиять на срок службы аккумулятора. В современных смартфонах позаботились о "здоровье" батареи.

Так, системы iOS и Android автоматически управляют энергопотреблением и использованием памяти фоновыми приложениями с помощью интеллектуальных алгоритмов. Тогда как привычка постоянно закрывать программы нарушает работу этой системы. Более того, ваши действия могут потреблять больше энергии, чем если бы вы использовали уже работающие в фоновом режиме программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения больше всего "пожирают" заряд мобильных телефонов. Удаление лишь двух программ может заметно увеличить время работы гаджета без зарядки.