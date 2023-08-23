Многие об этом не знают: зачем отключать популярную функцию на телефоне, выходя из дому

Простая привычка убережет от неприятностей

Выходя на улицу, стоит отключить поиск сетей Wi-Fi на телефоне, а заряжать устройство в общественных местах нельзя. Постоянно включенный Wi-Fi может привести к неприятностям.

Об этом рассказали специалисты, пишет lifehacker. Они назвали две главные причины для отключения поиска сетей Wi-Fi при выходе из дому.

Многие вообще никогда не деактивируют эту функцию. В итоге беспроводная технология работает непрерывно и повсюду: днем ​​и ночью, дома и на улице.

Это кажется очень удобным. Однако таит в себе потенциальную опасность, поэтому специалисты советуют все же отключать Wi-Fi за пределами дома. Основных причины две.

Защита данных. Телефон, на котором не отключен Wi-Fi, вне дома будет подключаться к любой обнаруженной точке доступа. Опасность в том, что зачастую публичные сети не защищены. Через них доступ к личным данным могут получить мошенники. Подключаться нужно только к надежным сетям, а автоматических их поиск и подключение выключать, покидая дом.

Расход заряда. Как и любая другая беспроводная технология, поиск сетей Wi-Fi требует много энергии и ускоряет разрядку аккумулятора. Чтобы телефон внезапно не отключился в самый неподходящий момент, эту функцию стоит отключить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вредные программы нужно удалить с вашего Android. Дело в том, что они тайно разряжают телефон.