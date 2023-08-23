Телефон не будет разряжаться так быстро: ловкий трюк

Звуки на смартфоне могут забирать больше энергии, чем вы думаете

Автономное время работы смартфона – важное требование со стороны пользователей. Сэкономить заряд батареи помогут простые настройки, которые касаются звука.

Эксперт по телефонам Пьетро Саккомани советуют отключить звуки и вибрацию клавиатуры, чтобы мобильный не разряжался так быстро. Об этом пишет Wales online.

Так, звуки клавиатуры во время набора текстовых сообщений не только могут раздражать окружающих, а и потребляют энергию вашего аккумулятора. Поэтому если вы стремитесь сэкономить заряд смартфона, то отключите звуки подобного плана. Такой простой трюк, среди прочего, продлит срок службы батареи.

По словам эксперта, вибрация забирает немало энергии, разряжая смартфон. Механизм, который обеспечивает вибрацию при оповещениях или мобильных играх, "пожирает" батарею. Отключив в настройках виброуведомления пользователи смогут сохранить драгоценные проценты заряда.

Ранее "Телеграф" пояснял, при каком режиме мобильный телефон разряжается быстрее – вибро или звук. Об этих нюансах многие пользователи не задумываются, но звуковые настройки тоже могут разряжать гаджет.