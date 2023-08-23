Что произойдет, если вы оставите свой мобильный телефон заряжаться на ночь: многие этого не знают

Важно следить за тем, чтобы гаджет не перегревался.

Пользователей, которые ни разу не заряжали свой смартфон всю ночь, наверняка можно пересчитать на пальцах одной руки. Из-за страха проснуться с разряженной батареей у многих и выработалась привычка ставить свой гаджет на ночную зарядку. Однако мало кто знает, какие могут быть последствия.

Эта привычка кажется безобидной, но эксперты утверждают, что она оказывает влияние на ваше устройство, пишет портал santeplus. Что же произойдет, если вы оставите свой мобильный телефон заряжаться всю ночь — читайте далее.

Можно ли заряжать телефон всю ночь

Аккумулятор вашего смартфона со временем изнашивается по мере использования устройства, как и многие другие компоненты. Хотя этот процесс невозможно остановить, но его можно ускорить. И ночная зарядка — входит в число этих "ускорителей".

Итого, если оставить телефон заряжаться на ночь, это может привести к повреждению аккумулятора. Из-за постоянного поддерживания 100% заряда, батарея будет постоянно находится в работе, из-за чего ее производительность будет снижаться.

Поддержание уровня заряда телефона как можно ближе к среднему значению (30–70%) может продлить срок ее службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью необычного трюка продлить срок службы зарядного устройства. Этот лайфхак поможет тем, у кого часто сгибается кабель.