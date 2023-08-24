Почему смартфон повреждается в чехле: ошибка, которую совершают многие

В него неизбежно попадают мелкие соринки и пыль

Чехол — надежное средство для защиты смартфона от внешних повреждений, но многие допускают недочет, который может привести к повреждениям мобильного телефона даже внутри чехла.

Многие, одевая чехол на свой телефон, убеждены, что обеспечили ему надежную защиту. Тем не менее, чехол не является полностью герметичным, и в него неизбежно проникают мелкие частицы, пыль и песчинки. Они могут вызвать царапины на поверхности телефона, пишет itechua.

Для предотвращения этого следует установить привычку периодически снимать чехол с телефона и очищать его от скопившейся пыли и грязи. Эту операцию желательно выполнять не менее двух раз в месяц.

Сначала требуется вытряхнуть мелкие частицы из чехла, а затем промыть его, используя водный раствор с мыльной добавкой. После этого необходимо тщательно прополоскать чехол и аккуратно высушить его до полного удаления влаги.

Как только чехол полностью высохнет, можно вновь поместить в него телефон. Теперь ваше устройство будет надежно защищено от царапин и износа.

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