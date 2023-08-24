Осторожно, за вами следят: 5 признаков того, что за вашим смартфоном шпионят

Заметив эти признаки, обязательно проверьте свой гаджет

Мало кто знает, как легко люди, взломавшие ваш телефон, могут получить доступ к смартфону, чтобы отслеживать ваше местоположение или получать доступ к вашей личной информации. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Оказывается, некоторые объекты на вашем телефоне могут указывать на то, что кто-то "чужой" имеет к ним доступ.

Если вы хотите убедиться, что ваш смартфон не был взломан хакерами или вредоносным ПО, есть несколько подсказок, которые могут вам об этом сказать, пишет santeplus. Будьте осторожны, если вы заметили один или несколько из следующих признаков.

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Ваш телефон сильно нагревается

Если вы заметили, что ваш смартфон в последнее время сильно нагревается, вероятно, это признак того, что его взломали. Вредоносное ПО может работать на вашем телефоне в фоновом режиме.

Ваш телефон разряжается быстрее

Если вы заметили внезапную и существенную разницу во времени автономной работы вашего смартфона, возможно, кто-то взломал ваш телефон. Гаджет будет потреблять больше энергии, а батарея разряжаться быстрее, ведь телефон будет постоянно отправлять данные злоумышленникам.

Потребление мобильных данных резко возросло

Если вы заметили более высокий, чем обычно, уровень использования мобильных данных, вам следует изучить проблему. Возможно, телефон использует больше данных, потому что постоянно отправляет их тем, кто взломал ваш смартфон.

Телефон медленно выключается

Если вы заметили, что ваш телефон выключается медленнее, чем обычно, это может быть еще одним характерным признаком. Этот фактор может указывать на то, что вы установили на свое устройство шпионское ПО помимо своей воли.

Вы слышите шумы

Если вы слышите шумы, исходящие из вашего телефона, такие как эхо, хлопки или щелчки, возможно, кто-то подслушивает ваши разговоры.

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