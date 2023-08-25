Многие допускают ошибку: можно ли пользоваться телефоном с разбитым экраном

Специалисты перечислили проблемы, которые возникают из-за разбитого стекла на экране

Каждый из нас наверняка сталкивался с ситуацией, когда при падении или других механических воздействиях на защитном стекле экрана смартфона появлялись трещины. При этом мало кто знает, что пользоваться гаджетом в таком состоянии нельзя.

Как пишут специалисты, первым делом нужно отнести телефон в ремонт для замены стекла. При этом многие продолжают пользоваться устройством, откладывая поход к мастеру на потом.

Эксперты настаивают на том, что трещина на защитном стекле — это повод принять серьезные меры. Если продолжать пользоваться телефоном в таком состоянии, это может повлечь за собой серьезную поломку.

Есть вероятность, что со временем дисплей перестанет реагировать на ваши действия. Кроме того, есть риск возникновения проблем с внутренними деталями устройства.

Также в трещину на экране может попасть вода и вы даже этого не заметите. Зато это заметит ваш гаджет, который может выйти из строя.

Еще одна причина для похода в сервисный центр — вероятность получения пореза на пальце при использовании разбитым экраном. Если же пойти к мастеру нет возможности, вы можете прибегнуть ко временной мере — наклеить поверх стекла специальную защитную пленку.

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