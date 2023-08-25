Что нельзя делать во время зарядки телефона: пользователи часто забывают об этом

Не стоит подключать смартфон к сети и включать "тяжелые" приложения, и вот почему

Пользователи часто допускают ошибки при зарядке мобильного телефона. Одна из таких: играть или смотреть ролики после того, как подключили к гаджету зарядное устройство.

Если вы хотите продлить срок службы телефона и сохранить "жизнь" батареи, то не включайте игры и потоковое видео во время зарядки смартфона. Таким советом поделился эксперт по телефонам Пьетро Саккомани в материале Wales online.

Так, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку на аккумулятор, воздержитесь от игр или просмотра различных роликов, пока гаджет подсоединен к сети. Так называемая паразитная нагрузка возникает, когда батарея разряжается во время зарядки. Это приводит к повышенному напряжению, сильному нагреву и более быстрому износу определенных компонентов аккумулятора.

Добавим, что более "легкие задачи", к примеру, прием звонков или просмотр веб-страниц, можно выполнять во время зарядки. Но вот действия, требующие больших усилий, пользователям стоит избегать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять смартфон на зарядке на ночь. А еще мы писали, какие вредные программы будут тайно разряжать ваш телефон, если их не удалить.