Что делать, если быстро разряжается телефон: шесть решений для главных причин

Рассказываем, почему постоянно разряжается аккумулятор в телефоне

Если вам приходится ставить телефон на зарядку чаще обычного, это может создавать большие неудобства. Несколько простых советов помогут вам сохранить заряд аккумулятора дольше.

Портал iTechua назвал шесть причин, по которым батарея в телефоне может садиться быстрее. Некоторые из них очевидны, а о других вы могли и не задумываться.

Работа фоновых приложений

Приложения в фоне работают и без прямого использования. Это значительно сокращает время, в течение которого ваш телефон может обойтись без подзарядки. Такие программы, как антивирусы, календарь, VPN и подобные могут потреблять энергию и в фоновом режиме. Чтобы исключить эту возможность, выберите в настройках раздел "Батарея" и включите режим оптимизации работы батареи или энергосбережения.

Слишком большая яркость экрана

Если яркость дисплея установлена на максимум, батарея разряжается намного быстрее. Снизьте яркость или установите в настройках режим подстройки под освещение. Если тусклый экран для вас не выход, установите темный режим отображения для приложений, которые вы часто используете. Светлый фон сменится темным, яркость не изменится, а время работы аккумулятора существенно увеличится.

Включенная передача данных в режиме 24/7

Это значительно разряжает батарею из-за постоянно поступающих уведомлений, обновлений и прочих необходимых в обычное время процессов. Но если вам необходимо сохранить заряд на подольше, отключите на ночь Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Если вы не боитесь пропустить важный звонок, переведите телефон в режим полета. Также учтите, что переключение телефона в режим "Не беспокоить" не отключает Wi-Fi и передачу данных.

Использование режима "картинка в картинке"

В этом режиме видео выводится на главный экран в маленьком окошке и отображается поверх многих других приложений. С одной стороны, это удобно, с другой — быстро садится телефон. Чтобы деактивировать эту опцию, в настройках телефона откройте "Приложения" (Android) или "Общие" — "Картинка в картинке" (iPhone). Выберите приложение и отключите данное разрешение.

Работа приложений, определяющих местоположение

Google Maps, приложения торговых площадок и многие другие могут разряжать батарею вашего телефона и только во время непосредственного использования. Самый простой способ этого избежать — отключите GPS ("Местоположение") в списке настроек телефона, выпадающем сверху экрана. Вы сможете снова его включить при необходимости использовать карту или найти нужные объекты поблизости. Также вы можете нажать и удержать значок, чтобы открыть полные настройки для определения местоположения.

Старая батарея в телефоне

Самая очевидная и самая неприятная причина. С годами аккумулятор перестает быть таким же хорошим, как после приобретения телефона — он изнашивается, как и вся техника. Если модель вашего гаджета позволяет, произведите замену батареи. Как правило, это обходится дешевле, чем покупка нового аппарата. В противном случае единственный вариант — это замена телефона.

Ранее мы рассказывали, как быстро зарядить телефон, если совсем нет времени. Эти методы значительно сокращают время на заполнение заряда аккумулятора.