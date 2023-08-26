До какого процента зарядить смартфон, чтобы не "прикончить" батарею

Гаджет будет работать эффективнее, если соблюдать "золотой стандарт"

Вопрос о том, насколько заряжать мобильный телефон, остается предметом обсуждения. Тем не менее большинство специалистов согласны в том, что оптимальный уровень заряда необязательно должен превышать 80%.

Для того чтобы максимизировать срок службы аккумулятора смартфона, необходимо поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%. Об этом пишет guidingtech.

Почему нельзя заряжать телефон до 100%

Постоянно поддерживать максимальный уровень заряда своего телефона, даже в случае с iPhone, не рекомендуется. Если продолжать заряжать устройство после достижения 100% заряда, это может повысить нагрузку на батарею и негативно отразиться на ее сроке службы.

До какого процента нужно заряжать телефон

Самые эффективное функционирование современных аккумуляторов в наших смартфонах достигается, если придерживаться "золотого стандарта", который заключается в том, чтобы поддерживать заряд аккумулятора в пределах от 20% до 80%.

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