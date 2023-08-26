Три функции телефона, которые помогут сохранить зрение

Какие три важные функции необходимо включить на мобильном телефоне

В современном мире многие люди практически не выпускают гаджеты из рук, забывая, что частое использование смартфонов негативно влияет на зрение. В первую очередь рекомендуется держать гаджет на безопасном расстоянии от глаз. Но есть еще три функции смартфона, о которых следует помнить.

Если вы хотите предотвратить проблемы зрения, эксперты рекомендуют включить три важные функции на устройстве. Об этом пишет Иtechua.

Первая настройка – шрифт текста. Он не должен быть мелким, поэтому зайдите в раздел "Экран", нажмите "Размер текста" и выберите для себя подходящий, не заставляющий глаза постоянно переутомляться и снизить риск возникновения косоглазия.

Вторая настройка – автояркость. Она позволит адаптировать яркость экрана смартфона к окружающей среде и ваши глаза будут меньше уставать. Лучшая яркость – в пределах 40–60 процентов.

Третья настройка – DC Dimming. Если вы активируете эту функцию, то снизите нагрузку своими глазами, потому что смартфон будет менять яркость без мерцания, то есть за счет изменения напряжения. Правда, есть она не во всех устройствах.

Также специалисты рекомендуют держать гаджет на безопасном расстоянии от глаз (примерно 40-60 сантиметров).

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