Всего одна функция сэкономит заряд iPhone: малоизвестный лайфхак

Скрытая кнопка iPhone может спасти вас от разрядки аккумулятора

Продолжительность работы мобильного телефона без подзарядки обусловлена состоянием его аккумулятора. Настройка на iPhone позволяет увеличить срок службы батареи єтого бренда.

Чтобы смартфон оставался заряженным дольше, включите определенную опцию, пишет the sun. Она решит проблему с быстрым разрядом телефона и увеличит срок службы гаджета.

Как продлить заряд батареи iPhone

Речь идет о функции оптимизации процесса зарядки аккумулятора iPhone, которую легко найти в меню настроек мобильного телефона. В этом случае "старения" батареи притормозится, а длительность автономной работы устройства будет на стабильном уровне в течение нескольких лет.

Для активации волшебной "кнопки" достаточно выполнить следующие шаги: откройте раздел "Настройки", затем перейдите в раздел "Аккумулятор", далее выберите "Состояние и зарядка аккумулятора" и нажмите на "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Эта функция призвана снизить износ аккумулятора и продлить его срок службы, путем уменьшения времени полной зарядки устройства iPhone.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит заряжать iPhone в чехле. Специалисты предупредили о негативных последствиях.