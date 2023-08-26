Быстрый Wi-Fi в доме за 5 минут: простой совет, как улучшить интернет-соединение

Толстые стены в доме могут значительно замедлить скорость Wi-Fi.

В эпоху интернета важно иметь быстрое соединение внутри дома, ведь это необходимо и для учебы, и для работы, да и просто для отдыха. Однако иногда Wi-Fi не всегда "ловит" должным образом и работает медленнее, чем обычно. Это может произойти из-за того, что сигнал слабее в определенных частях вашего дома или из-за помех.

Чтобы исправить эту ситуацию и продолжить просмотр веб-страниц со спокойной душой, вы можете использовать быстрый и эффективный метод. Для этого вам понадобится только роутер и несколько простых шагов, пишет santeplus.

Как усилить сигнал Wi-Fi в доме

Чтобы усилить слабый сигнал WIFI и улучшить покрытие всего за 5 минут, достаточно выбрать хорошее место для вашего маршрутизатора и переставить его туда. Не все места одинаково подходят для вашего роутера.

Рекомендуется избегать размещения маршрутизатора рядом с металлическими предметами и устройствами, излучающими электромагнитные волны. Металл является основным нарушителем сигнала Wi-Fi, и его присутствие рядом с маршрутизатором может быть причиной отсутствия покрытия сети. Другие материалы, в том числе стекло, дерево, пластик, пенопласт и картон, также могут мешать сигналу.

Идеальным было бы разместить его в той комнате, которую вы обычно используете для подключения к сети ноутбука или смартфона.

Раньше мы рассказывали, как увеличить радиус действия WiFi на весь дом. Есть один хитрый трюк с фольгой, работающий безотказно.