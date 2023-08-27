Можно ли оставлять iPhone на зарядке на всю ночь: "юзеры" могут удивиться

Узнайте, какую опцию включить, чтобы уберечь батарею

Многие люди предпочитают подключать свой мобильный телефон к зарядке на ночь. Если у вас есть гаджет от iPhone, то доступен простой способ предотвратить случаи так называемой "перезарядки".

Можно ли оставить iPhone на зарядке на ночь? Ответ — да, особенно при условии включения функции Apple Optimized Battery Charging, пишет guidingtech.

Apple Optimized Battery Charging

Функция оптимизированной зарядки способствует достижению уровня заряда в 80%, что идеально соответствует рекомендации по продлению срока службы аккумулятора. Эта функция автоматически отключает устройство от питания, предотвращая возможное перегревание. Так что вы можете спокойно использовать функцию "ночной зарядки", при условии, что включена опция Optimized Battery Charging.

Также "юзеры" имеют возможность пользовательской настройки уведомлений о завершении зарядки и разрядке аккумулятора. Эти сигналы помогут эффективно контролировать процессы зарядки, что в конечном итоге продлит срок службы батареи вашего устройства.

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