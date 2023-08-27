Телефоны этого не любят: что нельзя делать, чтобы не портить батарею

"Жизнь" аккумулятору легко продлить, если помнить о важном моменте

Батареи мобильных телефонов обычно "умирают" спустя 3-5 лет использования. Однако пользователи мобильных телефонов могут продлить срок службы аккумулятора.

Чтобы батарея прослужила дольше, нельзя каждый раз заряжать смартфон до 100%. Об этом говорится в материале Wales Online.

Так, полная зарядка телефона (в частности, на ночь) — не лучший способ, если вы хотите, чтобы аккумулятор гаджета многие годы работал бесперебойно. В долгосрочной перспективе такая привычка может оказаться дорогостоящей. Ведь постоянная зарядка до максимума часто является причиной сокращения срока службы батареи.

Наши смартфона рассчитаны на выполнение определенного количества циклов зарядки, как только этот лимит истекает – батарея требует замены. Каждая зарядка мобильного до 100% и считается одним циклом.

Современные аккумулятора портятся под воздействием зарядки, нагрева и старения. Не "любят" они и полной зарядки, поэтому стоит менять вашу пользовательскую привычку каждый раз доводить заряд до максимального процента.

Чтобы батарея телефона эффективно функционировала долгие годы, стоит заряжать смартфон правильно. Просто старайтесь сохранять заряд в диапазоне от 20% до 80%. Помните, что многие смартфоны позволяют включать функцию оптимизации зарядки и оповещают об "опасном" заряде гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.