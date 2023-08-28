Вы легко поймете, что сосед крадет ваш Wi-Fi: самый простой трюк

Если вам кажется, что доступ к Wi-Fi был взломан, это можно проверить

Причин медленной работы Wi-Fi-роутера много, но не исключено, что сеть функционирует с перебоями из-за стороннего подключения. Если ваш интернет "воруют", это легко проверить.

Узнать, что к роутеру Wi-Fi подключен кто-то, кроме вас, поможет ловкий трюк. Об этом говорится в материале The Sun.

Так, медленный сигнал Wi-Fi – уже повод побеспокоиться. Если вы сами дома, не загружаете новую игру и не пытаетесь посмотреть фильм в потоковом режиме, то никаких сбоев быть не должно.

Чтобы понять, что Wi-Fi "крадет сосед", обратите внимание на индикаторы состояния маршрутизатора. Для этого выполните простой алгоритм:

Выключите все свои личные устройства, подключенные к интернету. Если к Wi-Fi не подключено ни одно устройство, индикаторы не должны мерцать или мигать. Если индикаторы активны, значит, кто-то получил доступ к вашему Wi-Fi.

Кроме того, вы всегда можете зайти на веб-сайт компании вашего провайдера для дополнительной инструкции. Там вы узнаете, как получить доступ к настройкам маршрутизатора и просмотреть подключенные устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с помощью каких методов можно улучшить интернет-соединение. Если все сделать правильно, Wi-Fi будет летать.