Никогда так не поступайте: как не стоит охлаждать телефон при перегреве

Лето является не лучшим временем года для техники

В жаркую погоду техника часто достигает высоких температур, поэтому пользоваться смартфоном нужно с особой осторожностью. Если смартфон перегреется, это негативно отразится на его производительности и качестве работы и может привести к серьезным повреждениям.

Технический эксперт Джеймс Браун рассказал, как нельзя охлаждать смартфон, если вы заметили, что его корпус загорающий.

По его словам, в случае перегрева пользователю должно прийти соответствующее уведомление. Если говорить об устройствах Apple iOS и iPadOS, то они лучше всего работают при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия. А вот экстремальная жара может нанести смартфон серьезный вред.

Если ваш гаджет перегрелся, то владельцу точно не стоит:

охлаждать его с помощью холодной воды, даже если речь идет о водонепроницаемом iPhone;

класть устройство в холодильник, морозильную камеру или кулер.

Лучшее решение – это переместить телефон в тень, ограничить использование, закрыть все "тяжелые" программы, уменьшить яркость экрана и включить энергосберегающий режим.

Кроме того, эксперт призвал не оставлять смартфоны в машине, потому что температура в припаркованных автомобилях может превышать предел 35 градусов Цельсия. И еще следует снять с устройства защитный чехол.

Ранее Телеграф писал, чего нельзя делать, если телефон перегрелся в жару.