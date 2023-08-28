Слетел поиск контактов в телефоне: шесть лучших способов решить вопрос

Рассказываем, что делать, если функция поиска контактов перестала работать

Функция поиска в приложении "Контакты" нужна, если вы хотите быстро найти контактную информацию друга, члена семьи или коллеги на своем Android. Это одна из основных функций, о которых вы не задумываетесь, пока она не перестанет работать. В этом случае может помочь перезагрузка телефона — но далеко не всегда, хотя это первый и самый очевидный шаг.

К счастью, нет необходимости все время прокручивать список контактов вручную. Портал Guidingtech предлагает несколько способов решить проблему.

Не работает поиск контактов в телефоне — что делать

Перезагрузите телефон

В приложении "Контакты" могут иногда возникать временные сбои, из-за которых функция поиска в программе прекращает работать на вашем Android. Перезагрузка телефона должна решить эти и другие незначительные проблемы, связанные с операционной системой. Нажмите и удерживайте кнопку питания и коснитесь "Перезапустить" или "Перезагрузка". После этого телефона попробуйте снова найти контакты.

Проверьте разрешения, предоставленные программе

Как и любое другое, приложение "Контакты" требует нескольких разрешений для бесперебойной работы. Если вы случайно отказали в любом из них, вы столкнетесь с проблемами. Удерживайте значок программы "Контакты" и коснитесь "i" в открывшемся меню. На странице информации о программе перейдите в раздел "Разрешения". Просмотрите каждое и дайте разрешение.

Синхронизируйте свои контакты

Проблемы синхронизации с приложением "Контакты" могут привести к некорректной работе поиска. Если вы не можете найти некоторые из своих контактов, попробуйте повторно синхронизировать контакты из своей учетной записи Google и проверьте, поможет ли это. Откройте приложение "Контакты" на телефоне и перейдите в его настройки. Выберите свою учетную запись, перейдите в настройки синхронизации и проверьте их.

Удалите свою учетную запись Google и добавьте ее обратно

Если повторная синхронизация ваших контактов окажется неэффективной, следующий лучший вариант будет удалить аккаунт Google и добавить его снова. Несколько пользователей на форумах Google сообщили об успешном решении проблем поиска в приложении "Контакты" с помощью этого трюка.

Очистите кэш программы

Очистка кэша приложения "Контакты" приведет к удалению любых устаревших или поврежденных временных файлов, что заставит программу создать их заново. Если функция поиска не работает из-за поврежденного кэша, очистите его, чтобы устранить проблему. Этот процесс никак не повлияет на ваши сохраненные данные. Удерживайте значок приложения "Контакты" и коснитесь значка "i" в появившемся меню. Перейдите в раздел "Память" (хранилище) и выберите "Очистить кэш".

Обновите приложение

Если вы все еще не можете найти контакты с помощью функции поиска, возможно, возникла проблема с приложением "Контакты". Это может произойти, если программа имеет ошибки или устарела. Чтобы исправить это, откройте Google Play Store (Google Play) и найдите приложение "Контакты". Если доступна новая версия, нажмите кнопку "Обновить", чтобы установить ее.

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