Не работает портретный режим на iPhone: пять главных проблем и как их исправить

Рассказываем, как размыть фон на iPhone

Для многих пользователей iPhone FaceTime является приложением по умолчанию для видеозвонков друзьям и семье. Чтобы сделать видеозвонки более комфортными в некоторых ситуациях, в FaceTime добавлена функция SharePlay. Теперь, когда вы принимаете звонки с работы через FaceTime, вы всегда можете включить портретный режим, чтобы скрыть окружение для своих контактов на iPhone.

Но, как отмечает портал Guidingtech, некоторые пользователи жалуются, что не могут включить "портрет" в FaceTime. В этой статье предлагаются лучшие способы для решения вопроса, когда не работает портретный режим на iPhone.

Как сделать размытый фон в FaceTime

Проверьте, включен ли портретный режим

Если вы не можете размыть фон во время вызовов FaceTime, рекомендуем проверить, включен ли портретный режим для FaceTime. Эта функция не включена по умолчанию, и необходимо включить ее вручную в Центре управления.

Для этого откройте FaceTime на своём iPhone. Держите FaceTime открытым и проведите пальцем вниз от верхнего правого угла.

Фото: Guidingtech

Далее нажмите "Эффекты" в правом верхнем углу. Выберите портрет. Чтобы изменить уровень размытия фона для вызовов FaceTime, коснитесь трех горизонтальных точек рядом с "Портрет". Закройте Центр управления и проверьте, устранена ли проблема.

Немного отодвиньтесь от камеры

Если портретный режим все еще не отображается во время вызовов FaceTime, рекомендуем отодвинуться немного дальше от камеры. Датчик глубины на передней камере iPhone должен определить некоторое расстояние между фоном и передним планом, чтобы применить эффект размытия фона. При этом, если во время разговора в кадре более трех человек, размытие фона может быть сложным.

Выключите и включите FaceTime

Если портретный режим все еще не работает в FaceTime на iPhone, выключите и включите программу. Это одно из самых эффективных решений, особенно когда она полностью перестает работать. Для этого откройте приложение "Настройки" на своем iPhone.

Фото: Guidingtech

Затем прокрутите вниз и выберите FaceTime. Коснитесь переключателя рядом с FaceTime, чтобы отключить его. Подождите минуту и верните переключатель в прежнее положение. Закройте программу "Настройки" и откройте FaceTime, чтобы проверить, устранена ли проблема.

Принудительный перезапуск программы

Еще одно эффективное решение, если проблема остается, – принудительно перезапустить FaceTime. На главном экране iPhone проведите пальцем вверх и удерживайте, чтобы открыть фоновые окна.

Фото: Guidingtech

Проведите пальцем вправо, чтобы найти FaceTime. Затем проведите пальцем вверх, чтобы удалить FaceTime. Снова откройте приложение FaceTime и проверьте, работает ли портретный режим во время вызовов.

Обновите версию iOS

Если ни одно из решений не работает, последним вариантом будет просто обновить версию FaceTime. Вы можете сделать это, установив любые незавершенные обновления iOS на iPhone. Для этого откройте приложение "Настройки" на своем iPhone. Прокрутите вниз и коснитесь "Общие". Затем Нажмите кнопку "Обновление программного обеспечения".

Фото: Guidingtech

Фото: Guidingtech

Если доступно обновление, загрузите и установите его. После завершения установки откройте FaceTime и проверьте, решен ли вопрос.

Если у вас все еще возникают проблемы с портретным режимом в Facetime, рекомендуем посетить Apple Store, чтобы переднюю камеру вашего iPhone проверили эксперты. Эта проблема может быть вызвана внутренними повреждениями или неисправностью датчика глубины.

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