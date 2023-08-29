Что делать, если телефон не подключается к Wi-Fi: рабочие способы решить проблему

Способы устранения проблемы с подключением, которые могут вам помочь

Wi-Fi — это чрезвычайно удобный способ доступа в интернет, который мы используем как на персональных компьютерах, так и на смартфонах. Тем не менее при попытке подключения часто возникают трудности.

Нередко можно услышать жалобы со стороны многих пользователей о трудностях при подключении мобильного устройства к сети Wi-Fi. Эти проблемы могут возникать по различным причинам, на которые можно попробовать найти решение самостоятельно. Об этом пишет itechua.

Почему смартфон не подключается к Wi-Fi

Интернет на смартфоне может не работать из-за простой ошибки при вводе пароля. Так что важно внимательно проверить, не добавили ли вы лишнюю букву или цифру. Также причиной неподключения может быть слабый сигнал, выключенная сеть, устаревшее программное обеспечение или прошивка на устройстве. Проблемы также могут возникнуть из-за неполадок с маршрутизатором, конфликта IP-адресов или неправильной настройки сети на мобильном устройстве.

Как решить проблему с подключением Wi-Fi

При возникновении трудностей с соединением в первую очередь стоит провести перезагрузку мобильного телефона. Также стоит выполнить перезагрузку маршрутизатора: выключите его, подождите 10 секунд и затем снова включите.

Если проблема не исчезла, попробуйте обновить программное обеспечение вашего смартфона. Если доступны обновления, загрузите и установите их.

Вы также можете попробовать выполнить сброс настроек мобильной сети, но помните, что это приведет к удалению всех сохраненных Wi-Fi сетей, Bluetooth соединений и VPN настроек. Вам придется настраивать все подключения заново. Для сброса настроек перейдите в раздел "Сеть" или "Подключения", найдите опцию "Сброс настроек", подтвердите действие, а затем перезагрузите смартфон.

Еще один способ восстановления связи – это проверка конфигурации маршрутизаторов. Для доступа к настройкам используйте веб-браузер на компьютере. Удостоверьтесь, что сеть настроена правильно, и проверьте, необходимо ли обновить прошивку маршрутизатора.

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