Укр

Можно попрощаться с телефоном: почему не стоит использовать дешевые зарядки

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Зарядные кабели
Зарядные кабели

Предпочтение стоит отдать родному устройству или его аналогу

Для того чтобы ваш телефон прослужил дольше, стоит особое внимание уделить его зарядке и в частности отказаться от использования дешевых зарядных устройств.

Как сообщает itechua, специалисты рекомендуют использовать оригинальное зарядное устройство, поскольку оно предназначено для работы с вашей моделью смартфона. Впрочем, если приходится его заменить, то лучше найти его аналог, а не покупать первую подвернувшуюся под руку зарядку.

Нагревание

Дешевые модели имеют свойство подавать неоптимальное напряжение на аккумулятор, что может приводить к его перегреву. Поскольку именно перегрев считается основным "убийцей" батарей, то это последнее, что вы бы хотели видеть в вашем смартфоне.

При этом практические исследования показывают, что разные дешевые зарядки имеют свойство выдавать разные показатели напряжения в зависимости от модели. Поэтому пользоваться ими стоит на свой страх и риск.

Кабель

Поскольку дешевые зарядки явно не предусматривают качественных материалов, то вы можете получить поломку в кабеле. Для экономии производители этих устройств используют пластик и металл низкого качества, а также часто делают металлические детали слишком тонкими.

Поэтому дешевые зарядки имеют свойство выходить из строя в самый ответственный момент, а в худшем случае привести к короткому замыканию, во время которого покупкой нового кабеля точно не обойтись.

Длительность работы

Все что указано в предыдущем пункте влияет на сроки эксплуатации устройства и частоту их поломок. Стоит помнить, что их часто собирают без соблюдения требований по качеству и надежности, а потому покупая дешевую зарядку будьте готовы, что вскоре придется покупать еще одну.

Ущерб для смартфона

Исходя из всего вышесказанного становиться понятным, что ущерб при использовании дешевых зарядок может быть нанесен и самому телефону.

Поскольку на литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторах не предусмотрены системы защиты от подачи напряжения, то это сильно влияет на их работоспособность. В худшем случае телефон может взорваться и такие случаи уже бывали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.

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