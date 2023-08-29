Поломка разъема для зарядки: полезные лайфхаки, как исправить проблему

Прежде чем нести телефон в сервисный центр, необходимо проверить несколько факторов, которые могли бы стать причиной этой неполадки.

Владельцы смартфонов часто сталкиваются с проблемой, когда шнур для зарядки телефона начал болтаться в разъеме, поэтому устройство будет заряжаться с перебоями. В чем может быть причина этой проблемы и как ее устранить?

Часто более продолжительная зарядка смартфона связана с тем, что шнур неплотно находится в разъеме – поэтому он периодически отходит, а сам процесс зарядки приостанавливается, пишет iTechua.

Факторы, которые могли стать причиной неисправности

Запали "зубья" на кабели microUSB

Чаще всего с проблемой расшатанного кабеля в разъеме сталкиваются владельцы microUSB зарядок. В их конструкции используются специальные "зубчики", необходимые для крепления шнура внутри разъема.

Впоследствии они могут западать внутрь, поэтому кабель перестанет держаться и начнет выпадать из порта для зарядки. Исправить эту проблему можно, если аккуратно отогнуть "зубчики" вверх с помощью бисерной иглы.

Порт для зарядки забился пылью

Для владельцев смартфонов с зарядкой Type-C более актуальна проблема забитого разъема, хотя и для microUSB-порта эта проблема не редкость. Внутри разъема со временем скапливается пыль, шерсть, ворсинки и другие микрочастицы. Через них шнур зарядки не вставляется плотно, а начинает болтаться и отходить. Для решения этой проблемы нужно очистить порт от мусора. Сделать это можно несколькими способами:

осторожно очистить порт с помощью зубочистки или другого тонкого предмета – важно не повредить сам разъем, что только усугубит проблему;

прочистить разъем с помощью специальной щетки для чистки разъемов. Также может подойти зубная щетка с жестким и довольно длинным ворсом;

воспользоваться баллоном со сжатым воздухом;

очистить разъем с помощью листа бумаги, кончиком которого необходимо достать скопившуюся пыль.

Важно не использовать несоответствующие чистящие жидкости, так как они могут повредить контакты внутри разъема.

Шнур для зарядки стал непригодным

Часто проблема решается простой заменой кабеля зарядки, когда старик приходит в негодность и начинает болтаться. Проверить, действительно ли виновником является шнур, можно несколькими способами:

попытаться зарядить телефон с помощью другого кабеля и посмотреть, болтается ли он;

посетить ближайший магазин, где можно купить новый кабель для зарядки. Покупать его необязательно, достаточно провести небольшую проверку – вставить шнур в разъем своего телефона и проверить, как крепко тот держится. Если новый кабель не шатается, значит проблема действительно в шнуре и его просто нужно заменить.

Поломка разъема для зарядки

Если после проверки других кабелей оказалось, что они шатаются в разъеме смартфона, то причина чаще всего в самом порту – он мог расшататься со временем или после падения устройства на твердую поверхность. Исправить эту проблему самостоятельно не получится, поскольку разъему требуется ремонт или замена – сделать это могут только в сервисном центре.

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