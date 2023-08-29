Отключите эти "ненужные" функции телефона, и батарея прослужит вам вдвое дольше

Благодаря всем этим советам вы выиграете несколько часов работы вашего гаджета.

Иногда случается, что мы вынуждены подзаряжать свой смартфон несколько раз в день. Это может быть связано с чрезмерным использованием данного устройства, а также с некоторыми функциями телефона, которые являются очень энергопотребляющими.

Возможно, вы этого не знаете, но некоторые приложения могут быть активны по умолчанию, как только вы включаете телефон. Именно по этой причине нам приходится заряжать свой гаджет несколько раз в день, пишет santeplus.

Какие функции разряжают батарею телефона

Фоновые приложения могут значительно сократить время автономной работы. Отключив их вы продлите срок службы батареи, не обращаясь к профессионалу, а также сэкономите электроэнергию и сможете дольше пользоваться телефоном.

В первую очередь отключите GPS и Bluetooth. Эти параметры необходимы только в определенное время вашего дня. Если у вас есть платежная система NFC, рекомендуется деактивировать и ее. Также рекомендуется прекратить совместное использование соединений, поскольку это быстрее разряжает батарею.

Чтобы дольше пользоваться телефоном, необходимо отключить передачу данных в Интернет, если вы находитесь в зоне с небольшим количеством сети. Это позволит вашему мобильному телефону не искать его без необходимости во время работы от источника питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.