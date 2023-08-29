Никогда не делайте это с Wi-Fi: из-за этого скорость интернета падает до минимального уровня

Если вы привыкли отключать маршрутизатор Wi-Fi на ночь, то у нас для вас плохие новости

Многие пользователи стремятся к экономии электроэнергии и соответственно сокращению растрат за нее. Для этого часто советуют отключать приборы на ночь, однако в случае с роутером Wi-Fi эта привычка может сыграть злую шутку.

Скорость интернета упадет до минимального уровня, если вы будете часто отключать от сети Wi-Fi-маршрутизатор. Об этом говорится в материале Mirror.

Так, одним нажатием кнопки питания на роутере вы можете нарушить работу устройства, в частности, остановить установку важных обновлений, улучшающих широкополосную связь. Маршрутизатор Wi-Fi, подключенный к розетке, рекомендуется оставлять в таком виде на ночь.

Интернет-провайдеры регулярно отправляют необходимые обновления на ваш маршрутизатор, чтобы поддерживать его эффективное функционирование. Если же роутер отключен, то данные не будут доставлены, а значит вы рискуете потерять новые функции, более быструю загрузку и полезные настройки касательно безопасности.

Кроме того, плохая скорость Wi-Fi тоже может быть результатом того, что вы часто отключаете роутер от источника питания. Постоянное выключение и повторное включение устройства может обмануть вашего интернет-провайдера, заставив думать, что с вашей линией возникла проблема. В итоге компания даже может экстренно ограничить скорость. То есть с вашей вашей широкополосной связью технически все будет в порядке, но скорость внезапно снизится.

Однако помните: периодически роутеру необходим перезапуск. Если выключение на всю ночь вредно для скорости Wi-Fi, то быстрая перезагрузка раз в месяц – отличная идея. Такая мера поможет устранить любые ошибки или сбои. Для этого просто высуньте вилку из розетки, подождите около минуты, а затем снова включите роутер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что плохая скорость Wi-Fi может возникнуть из-за того, что кто-то взломал доступ к роутеру. Однако очень просто узнать, что "сосед" крадет ваш интернет.