Ошибка, которую допускают многие: почему не следует разговаривать по телефону, когда он заряжается

Придерживаясь этой привычки, вы рискуете повредить свой смартфон

Смартфон теперь стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни до такой степени, что нам приходится использовать его постоянно, даже во время еды. Многие из нас звонят или пользуются телефоном, пока он заряжается. Те, кто перенимает эту привычку, рискуют навсегда испортить телефон, и вот почему.

Есть определенные опасности, о которых нас предупреждают эксперты, пишет портал santeplus. Ошибка, которую совершают многие люди, — разговаривают по мобильному телефону, когда устройство заряжается.

Почему нельзя говорить по телефону, когда он заряжается

По словам специалистов, в это время устройство нагревается и малейший технический сбой или сбой в подаче электроэнергии может привести к перегреву телефона, что может привести к его поломке. При чем это касается и старых, и новых устройств.

Кроме того, если вам звонят во время зарядки устройства, лучше всего отключить телефон, прежде чем ответить. То же самое касается и СМСок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять смартфон на зарядке на ночь. А еще мы писали, какие вредные программы будут тайно разряжать ваш телефон, если их не удалить.