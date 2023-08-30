Хитрости телефона: как почистить память, не удаляя любимые фото и приложения

Несколько простых советов помогут забыть об этой проблеме

Едва ли не каждый пользователь смартфона сталкивался с проблемой нехватки памяти на своем гаджете. Нередко случается и так, что все файлы в телефоне важны и память нужно освободить без удаления этих данных. На этой случай есть несколько лайфхаков.

"Телеграф" рассказывает, как быстро и просто можно избавиться от проблемы с забитой памятью на устройстве и получить дополнительные мегабайты. Нужно запомнить несколько способов чистки памяти разгрузить с помощью них свой смартфон.

Управление фотографиями

Если в вашем телефоне есть возможность сохранить фото в оптимизированном разрешении без серьезного ущерба для качества, воспользуйтесь ею. Благодаря такой функции фотографии будут занимать намного меньше места на устройстве.

Облачное хранилище

iCloud, Dropbox, Google Drive дают возможность пользователям сгружать различные файлы и фотографии в облако с телефона. Таким образом память гаджета меньше засоряется.

Кэш

Быстро почистить память на телефоне можно с помощью очистки кэша. Эти данные постепенно копятся на устройстве и, соответственно, занимают определенное место. В настройках телефона есть функция "Очистить кэш". Регулярная чистка поможет избежать перегруза памяти.

Обновления

Важно следить за обновлениями программного обеспечения и приложений на телефоне. Нередко разработчики выпускают оптимизации, при которых объем памяти приложений может стать меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сэкономить заряд на смартфоне. Есть несколько способов, с помощью которых телефон может продержаться целый день без подзарядки.