Что нельзя делать с ноутбуком: гаджету быстро придет конец

Если вы привыкли класть ноутбук на колени, то у нас для вас плохие новости

При работе с ПК многие пользователи допускают ошибки, которые чреваты перегреванием и не только. Одна из таких – привычка размещать ноутбук на коленях. Это вредно не только для вашей осанки, а и для "здоровья" гаджета.

Если постоянно пользоваться ноутбуком, кладя его на колени, устройству быстро придет конец. Об этом говорится в материале Mirror.

Так, если вы постоянно используете ноутбук на коленях, то есть риск нанести вред вашему устройству. В ноутбуках используется ряд небольших, быстро вращающихся вентиляторов, подающих воздух через вентиляционные отверстия: так обеспечивается охлаждение и бесперебойная работа компонентов. Использование ноутбука на коленях может заблокировать эти вентиляторы. В результате ваш гаджет может сильно нагреться после длительного пребывания в этом положении.

Отметим, что регулярное размещение ноутбука на коленях ведет к снижению эффективности работы компьютера в будущем или даже к повреждению некоторых компонентов. Кроме того, так сокращается срок службы батареи.

Пользователям стоит помнить, что мягкие поверхности могут закрыть вентиляционные отверстия, из-за чего ноутбук перегреется, а аккумулятор испортится. Лучше всего использовать ноутбук за столом и, в идеале, разместить ПК на специальной подставке, чтобы все вентиляторы были подняты над поверхностью и обеспечивали хорошую вентиляцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что продлить "жизнь" ноутбука поможет регулярная чистка от пыли. Привести гаджет в порядок можно легко в домашних условиях.