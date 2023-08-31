Три тайных фишки iPhone: о них не знает почти никто
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ряд функций может упростить работу с гаджетом и сделать ее еще интереснее
В iOS существует большое количество скрытых фишек, о которых владельцы iPhone могут даже и не догадываться. Поскольку эти функции не являются основными, некоторые из них и вовсе нужно искать в определенных разделах настроек телефона.
"Телеграф" рассказывает о тайных функциях и неочевидных возможностях этого смартфона, которые значительно упрощают работу с устройством.
Фоновые звуки природы
Одна из интересных и скрытых функций iPhone, которая позволяет расслабиться перед сном или прослушать музыку на фоне шума дождя или морских волн. Как найти на телефоне:
- "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Аудиовизуализация" — "Фоновые звуки" — "Фоновые звуки".
Там же можно выбрать звук по умолчанию и отрегулировать громкость. Эту фишку можно добавить в "Пункт управления", чтобы иметь к ней быстрых доступ. Для этого нужно:
- перейти в "Настройки" — "Пункт управления" — нажмите на зеленый плюсик около раздела "Слух".
Сканирование документов
В телефоне предусмотрена функция, которая позволяет отсканировать какой-либо документ в считанные секунды. Для этого необходимо воспользоваться приложением "Заметки". Как это сделать:
- создайте новую заметку.
- нажмите на плюсик в кружочке (над клавиатурой).
- выберите "Сканировать документы".
После этого документ будет сохранен в "Заметках".
Встроенный Shazam
Этот популярный сервис распознавания музыки ранее нужно было скачивать отдельным приложением на iPhone через App Store, однако уже в 2020 году Apple встроила его в iOS. Теперь для распознавания песни, которая играет где-нибудь в кафе, магазине, такси и так далее, можно активировав эту функцию. Для этого нужно:
- перейти в "Пункт управления"
- нажать на значок Shazam.
Уже через пару секунд на экране высветится название песни и ее автор.
Что интересно, "шазамить" можно не только музыку, которую вы слышите вокруг себя, но и, к примеру, понравившуюся вам в ролике Instagram или TikTok.
Важно учесть, что изначально Shazam не внесен в "Пункт управления". Добавить его туда можно так:
- зайдите в "Настройки" — "Пункт управления" — нажмите на зеленый плюсик около раздела "Распознавание музыки".
Также стоит добавить, что эта функция работает c iOS 14.2 и iPadOS 14.2 и более новыми версиями.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая функция может сэкономить заряд на iPhone. Гаджет начнет разряжаться значительно медленнее, что увеличит срок службы телефона.