Прекратите так делать: эти вредные привычки портят ваш мобильный телефон

Долговечность телефона во многом зависит от того, как он используется

С годами вы можете заметить, что ваш мобильный телефон начинает тормозить, аккумулятор разряжается всего за несколько часов, и вам часто приходится его перезагружать, чтобы он работал лучше. Ничего аномального в этом нет: устройства имеют ограниченный срок службы. Однако часто мы сами ускоряем этот процесс, даже не подозревая об этом.

Наши мобильные телефоны часто подвергаются испытаниям, пишет santeplus. Да и мы иногда забываем, что это устройства со сложной технологией и некоторыми хрупкими компонентами. Вот некоторые привычки, которые могут повлиять на производительность вашего гаджета.

Что нельзя делать с телефоном

Одна из самых вредных ошибок, о которой мы не знаем, — это привычка класть смартфон куда угодно. Потому что в большинстве случаев поверхности, на которые мы его размещаем, покрыты пылью и грязью. Иногда текстура бывает даже шероховатой, что часто рискует повредить экран.

Не подключайтесь к любой ближайшей сети Wi-Fi или устройству Bluetooth, ведь это самый простой способ быть взломанным. В это время хакеры могут легко получить доступ к вашим личным данным.

В целях безопасности производители всегда рекомендуют использовать зарядные устройства конкретной марки. Многие пользователи думают, что это бизнес-стратегия, но для этого шага есть веская и даже серьезная причина. Кабели неизвестных марок, часто менее дорогие, не имеют такого же качества и поэтому могут повредить ваш смартфон вплоть до взрыва или возгорания во время зарядки.

Также одна из самых фатальных ошибок: размещение мобильного телефона в помещении, подверженном воздействию солнечных лучей или, наоборот, в очень холодном помещении. Тепло может перегреть устройство и легко повредить ЖК-экран. Что касается низкой температуры, то это, наверное, злейший враг аккумулятора. А переход от горячего к холодному еще больше повреждает устройство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.