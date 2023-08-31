Одно неожиданное устройство замедляет работу Wi-Fi: все им пользуются и не знают об этом

Это устройство может быть причиной замедления вашего интернет-соединения.

Проблемы с медлительностью или внезапными отключениями интернета обычно возникают из-за плохого расположения самого Wi-Fi-роутера, а также из-за негативного влияния находящихся поблизости электронных устройств. Иногда, даже достаточно неожиданных.

Модем распределяет интернет-сигнал на все электронные устройства, подключенные к его сети, пишет santeplus. Однако, если разместить его рядом с некоторыми устройствами, такими как телевизор или микроволновая печь, сигнал может быть зашифрован и не достигнет всех инструментов.

Однако есть еще одно устройство, способное глушить сигнал и ослаблять его. Это телефон. Это связано с тем, что сигналы модема и телефона распространяются с одинаковой скоростью и в конечном итоге создают помехи друг другу. Как и телевидение, телефон мешает работе модема. Следовательно, необходимо держать эти устройства подальше друг от друга.

Медленное соединение связано не только с помехами, создаваемыми устройствами в доме, но и с их количеством. Слишком большое количество устройств в сети может замедлить подключение к Интернету. В семье из пяти человек, подключенных к сети Wi-Fi, очевидно, что модем будет работать медленно и будет с трудом передавать свои волны.

Раньше мы рассказывали, как увеличить радиус действия WiFi на весь дом. Есть один хитрый трюк с фольгой, работающий безотказно.