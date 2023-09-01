Можно ли пользоваться смартфоном с разбитым экраном: многие не в курсе

Треснутый экран не только затрудняет просмотр содержимого гаджета

Каждый из нас, без сомнения, имел опыт, когда после удара или других физических воздействий на защитное стекло экрана смартфона появлялись трещины. Но мало кто осведомлен о том, что использование гаджета в таком состоянии недопустимо.

Сначала следует отнести телефон на ремонт с целью замены стекла, пишет worthavegroup. В то же время многие продолжают использовать устройство, откладывая визит к мастеру на неопределенное время.

Можно ли пользоваться телефоном с разбитым экраном

Специалисты утверждают, что если продолжить использовать телефон в таком состоянии, это может привести к серьезной поломке. Существует возможность того, что со временем экран перестанет откликаться на ваши прикосновения.

Вдобавок к этому, есть вероятность возникновения трудностей с внутренними компонентами устройства. Также, в случае трещины на экране, внутрь гаджета может попасть вода.

Еще одним аргументом для обращения в сервисный центр является вероятность порезов пальцев при использовании устройства с разбитым экраном. Если посещение мастера невозможно, можно временно прибегнуть к другому способу — наклеить специальную защитную пленку поверх стекла.

Ранее мы писали, что нужно сделать со смартфоном перед протираем экрана. Если упустить один важный момент, может случиться неприятность.