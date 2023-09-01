Телефону нужен "отдых": как часто стоит перезагружать смартфон

Если телефон будет постоянно работать, это окажет негативное влияние на его память и другие процессы.

Часто активные пользователи смартфонов не дают возможности "отдохнуть" своему гаджету. Если ноутбук и телевизор пользователи каждый раз выключают после пользования, мобильник обычно работает непрерывно.

Такая непрерывная нагрузка, если не принимать никаких мер, приведет к этому. что устройство начнет "тормозить", пишет iTechua.

Чтобы мобильный нормально функционировал, его нужно еженедельно перезагружать. Процедура будет способствовать очищению памяти и избавлению от лагов. Кроме того, этот подход можно назвать гарантией долгой работы аккумулятора: падение емкости батареи замедлится.

Телефон действительно "отдохнет", если при нажатии на боковую кнопку выбрать команду "Выключение", а не "Перезагрузка". Как только экран мобильника погаснет, нужно засечь несколько минут. Пусть смартфон все это время остается полностью выключенным.

Далее гаджет можно снова включить. И сразу станет заметно, насколько ускорилась работа устройства.

Ранее Телеграф писал, что произойдет с телефоном, если постоянно заряжать его ночью.